Il motivo per cui i device mobile di Samsung sono tra i miglior smartphone Android al mondo non dipende solo dal design di alto livello e dalla scelta di materiali premium, ma anche e soprattutto per la grandissima qualità dei sensori fotografici che è possibile trovare all’interno delle ultime generazioni di smartphone – vi linkiamo la recensione Samsung Galaxy S21 Ultra 5G per farvi capire di che tipo di qualità stiamo parlando.

Più luminosità e meno perdita di colore

Il colosso sudcoreano è costantemente impegnato nello sviluppo di nuove tecnologie per i suoi sensori e, dopo aver presentato il sensore ISOCELL GN2, in queste ore svela ufficialmente la tecnologia ISOCELL 2.0. Le più importanti caratteristiche della nuova generazione riguardano principalmente la gestione della luminosità e del colore, alcuni degli aspetti più importanti per una fotocamera mobile.

Ad oggi, con la tecnologia ISOCELL Plus, l’azienda utilizza un nuovo materiale per separare pixel adiacenti per mitigare quell’effetto ottico etichettato come “diafonia dei colori“. Samsung, con ISOCELL 2.0, migliora ulteriormente la tecnologia utilizzata per ridurre questo effetto utilizzando un materiale più riflettente.

Il video sottostante realizzato per annunciare la nuova tecnologia, sottolinea come ISOCELL 2.0 sia in grado di minimizzare queste problematiche e migliorare la sensibilità alla luce.”Le barriere attorno ai pixel vengono aggiornate con un materiale più riflettente. Riduce la perdita ottica e migliora la sensibilità alla luce, consentendo agli smartphone di produrre immagini più vivide con rumore ridotto,” si legge nella descrizione del video.

È probabile che questa tecnologia verrà presto implementata su nuovi sensori fotografici per smartphone.