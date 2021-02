Samsung è uno dei maggiori produttori al mondo di smartphone anche e soprattutto per la grande qualità dei sensori fotografici integrati nei device di fascia alta. In queste ore il colosso sudcoreano presenta ufficialmente il nuovo sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP con pixel da 1.4 μm, un grande passo in avanti rispetto a quello presentato meno di un anno fa.

Messa a fuoco istantanea con Dual Pixel Pro

Samsung ISOCELL GN2 può fare affidamento su un rinnovato sistema di auto focus grazie alla tecnologia Dual Pixel Pro, miglioramenti per quanto riguarda la qualità degli scatti in HDR e tutti i vantaggi offerti dal supporto allo Smart ISO Pro. “I sensori di immagine ISOCELL e le sue tecnologie hanno apportato notevoli miglioramenti per fornire la qualità e le prestazioni che ci si aspetterebbe da telecamere pro-grade di alto livello,” sottolinea Duckhyun Chang, Vice Presidente esecutivo del ramo sensori di Samsung. “Il nostro nuovo ISOCELL GN2 presenta Dual Pixel Pro, un’innovativa soluzione di messa a fuoco automatica in tutte le direzioni che eleva l’agilità per catturare i momenti mentre si svolgono. Aggiungendo Smart ISO Pro e una varietà di tecnologie pixel avanzate, le immagini di GN2 sono più realistiche che mai.”

ISOCELL GN2, grazie a 50 milioni di pixel da 1.4 μm, offre agli utenti la possibilità di scattare foto a grande risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità, come ad esempio negli scatti al chiuso. Queste prestazioni sono possibili grazie all’assorbimento di una maggiore quantità di luce simulando pixel da 2.8 μm grazie la tecnologia di pixel binning 4 in 1. Il nuovo sensore permette inoltre di scattare foto a 100 MP grazie ad una particolare funzione di ricomposizione dei pixel.

Una delle grandi novità del sensore Samsung ISOCELL GN2 è la presenza della tecnologia Dual Pixel Pro, per la prima volta integrata all’interno di un sensore. Si tratta di una soluzione di messa a fuoco automatica che sfrutta due fotodiodi all’interno di ogni pixel del sensore, così da utilizzare più di cento milioni di sistemi di rilevamento di fase per una messa a fuoco istantanea.

ISOCELL GN2 è attualmente in fase di produzione di massa, e a questo link è possibile scoprire gli altri dettagli sul nuovo sensore di Samsung.