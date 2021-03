Motorola è più che mai intenzionato ad essere un player di alto livello all’interno del mercato degli smartwatch, e il recente leak sulla probabile lineup per il 2021 ci ha svelato che il colosso hi-tech ha ben tre wearable in cantiere per quest’anno.

Snapdragon 4100 e design premium

In realtà sembra che l’azienda abbia in programma un quarto smartwatch per quest’anno, il quale dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Alcuni utenti su Reddit sono risaliti a questa informazione studiando attentamente il retro della casa dello smartwatch, dov’è effettivamente possibile notare il rimando al nuovo processore del colosso americano.

La cassa trasparente svela inoltre il probabile arrivo del supporto alla ricarica wireless, com’è ben visibile dalla bobina immortalata dalle immagini soprastanti, così come le piccole scanalature verticali per la corona e la presenza di viti per fissare il cinturino. Una immagine aggiuntiva riprende quella che dovrebbe essere la facciata frontale del device – non è chiaro se si tratti di una foto reale o di un render – con il watermark “2020102301” ed un design che ricorda in tutto e per tutto Motorola Moto 360 2019.

Se questo smartwatch Motorola dovesse integrare per davvero l’ultimo SoC di Qualcomm, la compagnia alata potrebbe dare una forte scossa al mercato wearable su Wear OS dove ancora oggi sono fin troppi gli smartwatch muniti di un processore non più in grado di reggere il confronto con i competitor.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch