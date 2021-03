Holey Light è un’applicazione che emula il led di notifica dello smartphone tramite un anello animato attorno alla fotocamera anteriore nei display perforati, inoltre fornisce un display di notifica quando lo schermo è spento, in aggiunta o in sostituzione della funzione Always-On Display.

Lo strumento permette di scegliere tra quattro diverse modalità di visualizzazione e di personalizzare dimensione, posizione e velocità dell’animazione, assegnare un colore personalizzabile per ogni canale di notifica e selezionare il colore della notifica iniziale analizzando il colore dominante dell’icona dell’app.

Holey Light offre configurazioni separate per i diversi stati di alimentazione e dello schermo ed è in grado di gestire le notifiche in base a diversi fattori, inoltre rispetta la modalità non disturbare e la schedulazione dell’AOD. Quest’ultimo può essere nascosto completamente, parzialmente e/o mantenere l’orologio visibile.

Holey Light emula il led di notifica sui dispositivi Samsung e Google Pixel

L’app non grava sull’autonomia della batteria e supporta tutti i dispositivi Samsung con display punch-hole e diversi smartphone della gamma Google Pixel.

Holey Light è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per eventuali donazioni allo sviluppatore ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante.