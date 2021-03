Dalla mattina di oggi, 1 marzo 2021, diversi utenti TIM stanno lamentando diverse problematiche con la SIM dell’operatore telefonico. Nello specifico, alcuni utenti il cui rinnovo dell’offerta scadeva nella giornata di ieri, oggi si ritrovano essenzialmente senza l’offerta attiva sulla propria utenza telefonica, di fatto rischiando di pagare a consumo qualsiasi operazione effettuata con la SIM – dall’invio degli SMS, alle chiamate fino alla navigazione online.

Si rischia di pagare a consumo

Alcune testimonianze indicano che i clienti interessati da questi importanti disservizi riguardano principalmente le offerte operator attack o winback, ovvero quelle pratiche commerciali realizzate per attirare l’interesse di clienti provenienti da altri operatori telefonici. Dai dati relativi alla varie testimonianze in rete, sembra che l’operatore telefonico sia già al corrente dell’accaduto e starebbe lavorando a pieno ritmo per risolvere la problematica il prima possibile.

In questo frangente di tempo vi consigliamo di evitare di utilizzare la SIM per effettuare operazioni che potrebbero venire contate come operazioni a consumo; in tal caso è meglio evitare di chiamare e/o mandare SMS e di utilizzare la rete Wi-Fi per la navigazione sul web. Nel mentre, se anche voi avete sperimentato le stesse problematiche, potete contattare l’assistenza telefonica telefonando al 119 oppure scrivendo alla chat WhatsApp ufficiale di TIM disponibile a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche