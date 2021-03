Lycamobile, l’operatore MVNO su rete Vodafone, ha appena presentato la nuova offerta Lyca Globe Infinity. Al prezzo di 14,99 euro al mese, il piano tariffario di Lycamobile offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e internazionali, minuti e SMS illimitati verso altri numeri Lycamobile e traffico dati illimitato.

Minuti e giga illimitati a 14,99 euro al mese

Lyca Globe Infinity permette inoltre di utilizzare il traffico voce e gli SMS in roaming all’interno dell’Unione Europea, con un tetto massimo di 8 GB per quanto riguarda il traffico dati. L’offerta, attivabile tramite il link in calce alla news fino al prossimo 31 marzo 2021, offre a tutti gli utenti minuti internazionali illimitati su mobile verso questi paesi: Andorra, Australia, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Thailandia e Ungheria.

Ecco i paesi internazionali che rientrano le piano di muniti illimitati su rete fissa: Argentina, Austria, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Gibilterra, Israele, Lussemburgo, Marocco, Panama, Paraguay, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia e Venezuela.

