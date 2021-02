Diversi utenti muniti di SIM WINDTRE stanno ricevendo una notifica tramite SMS circa una rimodulazione dell’offerta attiva. Come si può leggere dal testo dell’SMS sottostante, dal prossimo 29 marzo 2021, verrà resa operativa una modifica unilaterale che avrà come conseguenza l’aumento del costo mensile della propria offerta.

Super 70 è la nuova offerta in arrivo

“Modifiche contratto: dal 29 Marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-lp Diritto di recesso entro il 28/3 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali.Per info su recesso vai su windtre.it/recesso.”

Entrando nel dettaglio, alcuni utenti WINDTRE con l’offerta WINDTRE Go 50 Top+ noteranno il cambiamento all’offerta “Super 70“. Questa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Il cambiamento più importante è il passaggio da 50 a 70 GB di traffico, con conseguenze incremento della rata mensile da 5,99 euro a 7,99 euro al mese.

Gli utenti non entusiasti del cambiamento deciso da WINDTRE, potranno esercitare il diritto di recesso e passare ad un altro operatore telefonico gratuitamente, senza costi di disattivazione e senza alcuna penale, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’SMS specificando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali“.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche