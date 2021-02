Il battle royale PUBG sta per ottenere un nuovo gioco per dispositivi mobili che proietta lo sparatutto in una dimensione più futuristica.

Ambientato nel 2051, PUBG: New State si svolge su una nuova mappa chiamata Troi e metterà a disposizione dei giocatori una quantità impressionante di armi, veicoli e gadget come droni e scudi da combattimento dispiegabili, avvicinandosi maggiormente alla serie Black Ops di Call of Duty.

PUBG: New State rinnova il gameplay del franchise

PUBG: New State promette anche di rinnovare la formula di gioco con opzioni di personalizzazione delle armi in-game che consentiranno ai giocatori di modificare il loro arsenale nel cuore dell’azione, in un modo che suona simile agli allegati delle armi di Apex Legends.

A differenza di PUBG Mobile, sviluppato dal colosso cinese Tencent, PUBG: New State sarà sviluppato da PUBG Studio, la società dietro PlayerUnknown’s Battlegrounds, ossia la versione per PC e console del gioco originale.

Nonostante la natura mobile del titolo, PUBG Studio sta alimentando grandi aspettative in termini di grafica ultra-realistica che supera i limiti dei giochi su smartphone e tablet.

PUBG: New State sarà lanciato su Android e iOS nel 2021, con un test alpha che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi.