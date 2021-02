Very Mobile festeggia un anno di attività e nella giornata di domani 24 febbraio 2021 farà un regalo ai propri clienti.

Very Mobile festeggia 1 anno regalando GB illimitati

A partire dalle ore 00:00 di domani 24 febbraio 2021 e fino alle ore 23:59 della stessa giornata, tutti i clienti Very Mobile riceveranno GB illimitati da utilizzare in tutta Italia, senza quindi andare ad intaccare il monte GB previsto dalla propria offerta.

Un regalo che Very Mobile, secondo brand di Wind Tre, sta già annunciando ai propri clienti con un SMS dedicato:

Ti informiamo che domani, per navigare in internet, non consumerai i Giga della tua offerta. In occasione del primo anno di Very abbiamo infatti previsto una giornata di Giga illimitati per tutti i clienti

Non ci sono ulteriori dettagli, e pertanto non è chiaro se ci saranno limitazioni alla velocità di download e upload (ricordiamo che la rete Very Mobile è normalmente limitata a 30 Mbps in download).