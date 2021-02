È stato presentato il mese scorso insieme al fratello maggiore Redmi Note 9T ma il produttore cinese non aveva rilasciato informazioni relative alla disponibilità e ai prezzi per il mercato italiano. Parliamo di Redmi 9T, disponibile da qualche ora su Amazon con un’ottima offerta di lancio, molto allettante se paragonata con i prezzi ufficiali del Mi Store online.

Ottima offerta di lancio per Redmi 9T

Chiamarlo entry level è decisamente riduttivo, visto che Redmi 9T può contare su una buona scheda tecnica, a partire dallo Snapdragon 662 con 4 GB di RAM e 64-128 GB di memoria interna, schermo FullHD+ da 6,53 pollici e batteria da ben 6.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt. Una dota di tutto rispetto quindi, completata da una quadrupla fotocamera posteriore che ha nel sensore principale da 48 megapixel il suo punto di forza.

L’unica “debolezza”, se co0sì possiamo chiamarla, è rappresentata dal notch a goccia, soluzione datata rispetto al punch hole, ma in questo caso è questione di gusti e la scelta di Redmi non penalizza in alcun modo le funzionalità. Due, come dicevamo, le versioni disponibili sul nostro mercato: 4-64 GB e 4-128 GB, visto che Redmi ha deciso di non portare in Italia, almeno per il momento, la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sullo store ufficiale le due versioni sono proposte rispettivamente a 199,90 euro e 229,90 euro, ma l’offerta di Amazon, a opera di un venditore terzo, è decisamente più allettante. Bastano infatti 149 euro per la versione base, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna viene proposta a 179 euro.

In entrambi i casi 50 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale per l’Italia, e dieci euro in meno rispetto ai prezzi internazionali suggeriti al momento del lancio. Tre le colorazioni per entrambe le varianti: arancione, grigio e blu per la versione da 64 GB, grigio, verde e blu per la versione con 128 GB di memoria interna.

A seguire i link per l’acquisto delle due varianti e delle rispettive colorazioni: