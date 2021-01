Xiaomi ha presentato oggi in Italia due nuovi smartphone del brand Redmi, destinati a portare una ventata di novità nella fascia media e in quella entry level del mercato. Diamo il benvenuto a Redmi Note 9T 5G e a Redmi 9T, entrambi con una scheda tecnica molto interessante e pronti a dare battaglia in una fascia di prezzo sempre più importante per le dinamiche di mercato.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 9T

Redmi Note 9T arriva sul mercato con un DotDisplay FullHD+ da 6,53 pollici, con foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale e Gorilla Glass 5 a protezione. la aprte posteriore invece è realizzata in policarbonato, con un trattamento che non trattiene le impronte digitali, per un look molto più curato.

Sotto alla scocca trova posto un chipset MediaTek Dimensity 800 con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU ARM Mali-G57, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri. Due i tagli di memoria con 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB (UFS 2.1) o 128 GB (UFS 2.2) di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Nella parte posteriore dello smartphone, all’interno di un elemento circolare al centro della cover, trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel(f/1.79), affiancata da due sensori da 2 megapixel, uno per gli scatti macro e uno per i ritratti, entrambi con apertura f/2.4/ È inoltre presente un flash LED. Nella parte frontale, all’interno del piccolo foro nello schermo, è posizionata la fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.25).

La connettività include il supporto alle reti 5G e 4G/LTE dual SIM dual 5G standby, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, emettitore IR e connettore USB Type-C. Quest’ultimo può essere utilizzato per la ricarica della batteria da 5.000 mAh, con supporto alla carica rapida a 18 watt. Nella confezione di vendita è incluso un caricabatterie da 22,5 watt.

Completano la dotazione un doppio speaker, un motore di vibrazione lineare sull’asse Z e il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco. Le dimensioni sono di 161,96 x 77,25 x 9,05 millimetri e 199 grammi di peso.

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche tecniche di Redmi 9T

Redmi 9T, dal canto suo, è pronto a dominare la fascia bassa sul mercato con specifiche tecniche che fino a poco tempo fa erano da medio gamma. Si parte da uno schermo FullHD+ da 6,53 pollici con notch a goccia e Gorilla Glass 3.

Sotto alla scocca trova posto un chipset Snapdragon 662 con CPU octa core (Kryo 260) a 2 GHz affiancato da una GPU Adreno 610, 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 48 megapixel (f/1.79(, ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2) e da due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per le foto macro e i ritratti. Nella parte frontale è invece presente un sensore da 8 megapixel(f/2.05).

La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE (dual SIM), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 4. emettitore IR, radio FM e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 watt, oltre alla ricarica inversa cablata. Anche in questo caso nella confezione di vendita è presente un carica batterie da 22,5 watt.

Anche Redmi 9T dispone di un doppio speaker e lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco. le dimensioni infine sono di 162,3 x 77,3 x 9,6 millimetri e 198 grammi di peso.

Prezzi e disponibilità di Redmi Note 9T e Redmi 9T

Redmi Note 9T sarà in vendita su mi.com e su Mi Store Italia a partire dal 25 gennaio nelle colorazioni Nightfall Black e Daybreak Purple al prezzo di 269,90 euro per la versione 4-64 GB. Solo per le prime 48 ore, e solo su mi.com, potrà essere acquistato a 239,90 euro.

La versione 4-128 GB sarà invece disponibile a 299,90 euro su mi.com e Mi Store Italia e prossimamente sarà disponibile anche in esclusiva con TIM.

Per quanto riguarda Redmi 9T invece il produttore non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità per il mercato italiano. Sappiamo comunque che saranno disponibili le colorazioni Carbon Gray, Twilight Blue e Sunrise Orange. Sui mercati internazionali sarà in vendita da domani a 159 euro (4-64 GB), 189 euro (4-128 GB) e 199 euro (6-128 GB).