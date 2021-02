Nel mondo del modding Android, Magisk rappresenta una vera e propria pietra miliare. La richiesta per una maggiore personalizzazione dei propri dispositivi da parte degli utenti è sempre molto alta e la soluzione per il root che offre il tool sviluppato dal Senior Developer di XDA topjohnwu è sicuramente la migliore, in quanto Open Source e aggiornata costantemente.

Arriva la versione stabile 22: le novità

La nuova release stabile rilasciata oggi porta con sé graditi sviluppi; oltre al supporto per il Samsung Galaxy S21 arrivato qualche settimana fa tramite una build Canary, i cambiamenti più rilevanti sono: il miglioramento della funzione usata per nascondere la app su dispositivi con Android 9.0 o inferiore e vari bug fix.

Inoltre con la versione 22 vediamo la scomparsa di Magisk Manager, la companion app che da molte versioni accompagna l’installazione del root, sostituita da Magisk app, un tool all-in-one che oltre all’installazione tramite apk è possibile flashare in TWRP come fosse un file zip.

Changelog completo versione 22

[General] Magisk and Magisk Manager is now merged into the same package!

[App] The term “Magisk Manager” is no longer used elsewhere. We refer it as the Magisk app.

[App] Support hiding the Magisk app with advanced technique (stub APK loading) on Android 5.0+ (it used to be 9.0+)

[App] Disallow re-packaging the Magisk app on devices lower than Android 5.0

[App] Detect and warn about multiple invalid states and provide instructions on how to resolve it

[MagiskHide] Fix a bug when stopping MagiskHide does not take effect

[MagiskBoot] Fix bug when unpacking lz4_lg compressed boot images

compressed boot images [MagiskInit] Support Galaxy S21 series

[MagiskSU] Fix incorrect APEX paths that caused libsqlite . so fail to load

Per il download dell’ultima versione del nuovo tool Magisk per Android vi rimandiamo alla pagina dedicata su GitHub (la trovate seguendo questo link) e vi ricordiamo che questo tipo di operazioni possono causare la perdita della garanzia offerta dal produttore.