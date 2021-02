Manca ancora qualche giorno alla commercializzazione in Italia di Xiaomi Mi 11 5G, il primo smartphone al mondo a utilizzare uno Snapdragon 888 e annunciato qualche giorno fa nella sua versione globale, ma è già possibile pre-ordinarlo sul sito spagnolo di Amazon con un’ottima occasione.

Sconto e regalo, doppio colpo per Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Mi 11 5G, che sul sito spagnolo di Amazon sarà spedito a partire dal 25 febbraio, può essere acquistato senza alcun problema anche dall’Italia, con la certezza del supporto ufficiale. Si tratta infatti di una offerta venduta e spedita da Amazon, con due vantaggi che la rendono al momento imperdibile.

Si parte da un prezzo di lancio inferiore a quello del mercato italiano: 749,99 euro invece di 799,99 euro, e già questo potrebbe rappresentare un buon incentivo per qualcuno. Se però non dovesse bastare, ecco la prima promozione, rappresentata da uno sconto immediato di 100 euro, una volta che lo smartphone viene inserito nel carrello.

In questo modo il prezzo di acquisto darà di 649,99 euro, davvero niente male vista la scheda tecnica del nuovo flagship targato Xiaomi. E se tutto questo non dovesse essere sufficiente, ecco un ulteriore motivo per acquistare il nuovo Xiaomi Mi 11 5G. Una volta acquistato lo smartphone sarà sufficiente registrarsi su questo sito, inserendo i dati richiesti, per ottenere entro pochi giorni, direttamente a casa vostra, un purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 3H.

Si tratta di un prodotto che normalmente viene commercializzato a 199 euro, quindi la somma dei regali, se consideriamo il prezzo più basso rispetto al mercato italiano, è di ben 349,00 euro, un’occasione irripetibile. Inoltre registrandosi per ricevere informazioni su Xiaomi Mi 11 5G potrete partecipare all’estrazione di uno dei 50 Xiaomi Mi Smart Speaker in palio, del valore di 49,99 euro ciascuno.

Se stavate cercando uno stimolo per acquistare Xiaomi Mi 11 5G questa offerta può sicuramente dare la spinta giusta agli indecisi. Ne approfitterete o ci farete comunque un pensierino? Fatecelo sapere nel box dei commenti.