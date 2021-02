Se Fairphone rappresenta la soluzione ideale per acquistare uno smartphone prodotto in condizioni di equità, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo materiali rari spesso estratti in miniere in territori in cui sono presenti conflitti armati, Teracube si occupa invece di realizzare smartphone che non incrementino l’e-waste, ovvero l’inquinamento causato da dispositivi hi-tech – come appunto gli smartphone.

160 euro per un device attento all’ambiente

Teracube 2e, la seconda generazione di smartphone attento all’inquinamento, è disponibile all’acquisto a 199 dollari per gli utenti residenti negli USA e in Canada. Lo smartphone è realizzato per il 25% di plastica riciclata, dispone di una cover posteriore facilmente rimovibile e di una batteria sostituibile. Insomma, Teracube 2e fa suoi tutti quegli aspetti che portano l’utente a non trovarsi nella condizione di dover incrementare l’inquinamento elettronico.

Il device è caratterizzato da un display IPS da 6,1 pollici a risoluzione HD, un processore MediaTek Helio A25, 4 GB di RAM con 64 GB di storage interno ed una batteria da 4000 mAh. Teracube 2e è a tutti gli effetti uno smartphone Android economico, ma attento all’ambiente. Il servizio White Glove di Teracube offre inoltre quattro anni di garanzia e la possibilità di sostituire il display ad appena 59 dollari, con ritiro e consegna completamente gratuiti.

Con la speranza che Teracube 2e verrà al più presto reso disponibile anche in altre parti del mondo, compreso il nostro Paese, potete scoprire gli aspetti più importanti del device sul sito ufficiale.