L’Istituto CEA-Leti ha presentato un interessante progetto europeo che riguarda il futuro della prossima generazione di connessioni wireless e che manderà in pensione il 5G. Etichettato come RISE-6G e appoggiato anche da giganti del mercato telefonico come TIM e Orange (e non solo), si occuperà di “progettare, prototipare e testare progressi tecnologici intelligenti ed energeticamente sostenibili basati su superfici intelligenti riconfigurabili (RIS) che consentiranno il controllo programmabile e la modellazione dell’ambiente di propagazione wireless.”

Superfici intelligenti e riconfigurabili

Il paper fa riferimento all’utilizzo di particolari superfici utilizzabili come antenne basate su diodi o metamateriali come specchi, pareti, soffitti e non solo, utilizzabili come riflettori o ricetrasmettitori riconfigurabili.

Ma qual è l’obiettivo del nuovo progetto avveniristico di dell’Istituto CEA-Leti? “La nostra missione è quella di abilitare questo nuovo concetto dirompente come servizio per l’ambiente wireless controllando dinamicamente la comunicazione wireless per comunicazioni locali, brevi ed efficienti dal punto di vista energetico, ad alta capacità” sottolinea Emilio Calvanese Strinari, il coordinatore del progetto RISE-6G e future wireless research director presso CEA-Leti. Inoltre, “il sistema garantirà efficienza energetica, precisione di localizzazione e garanzie di privacy contro gli intercettatori, adattando al contempo normative specifiche sull’uso dello spettro e sulle emissioni di campi elettromagnetici limitati (EMF).”

Il lavoro che vede impegnati aziende, realtà accademiche, operatori mobile e altre realtà come il Centro di Ricerca Fiat e il French National Rail Society (SNCF), ha dinnanzi a sé una finestra temporale che prende in considerazione il prossimo decennio. Durante questo lasso di tempo è lecito aspettarsi novità circa l’avanzamento dei sistemi prototipali e magari i primi test di connettività della rete 6G.

Ad oggi, secondo quanto comunicato, gli obiettivi del progetto RISE-6G prevedono di:

definire nuove architetture di rete e strategie operative che incorporano superfici intelligenti riconfigurabili;

caratterizzare i limiti del nuovo sistema su modelli di propagazione delle onde radio;

progettare soluzioni per il commercio online tra connettività ad alta capacità, efficienza energetica, esposizione a campi elettromagnetici e precisione di localizzazione sulla base di ambienti di propagazione wireless programmabili dinamicamente, soddisfacendo nel contempo i requisiti legislativi e regolamentari specifici sull’uso dello spettro, la protezione dei dati e l’emissione di campi elettromagnetici (EMF).

Se siete interessati al progetto potete scoprire ulteriori informazioni su RISE-6G tramite la pagina ufficiale dell’Istituto CEA-Leti.