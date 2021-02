Piccole novità per quanto riguarda Iliad che, in queste ore, rimodula leggermente la disposizione delle offerte mobile sul sito ufficiale. Infatti, a seguito del lancio di Iliad Flash 70 (adesso Iliad Giga 70), la sua prima offerta di rete su connettività 5G, il quarto operatore mobile aveva “nascosto” l’offerta Iliad Giga 50 dietro una serie di click raggiungibili a partire dalla pagina dell’offerta Iliad Giga 70.

Iliad Giga 50 torna in home page

Per tornare a rendere più semplice l’attivazione dell’offerta Giga 50, Iliad ha quindi pensato bene di riposizionare la promozione in home page di fianco Giga 70. Per chi l’avesse dimenticato, Iliad Giga 50 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ a 7,99 euro al mese.

L’effetto matriosca, ovvero il posizionamento di una offerta all’interno di pannelli raggiungibili a partire da un’altra offerta, è attualmente disponibile per l’offerta Iliad Giga 40. In questo caso l’offerta è annidata all’interno della pagina di Iliad Giga 50, all’interno del footer del sito (la porzione inferiore della pagina web) a livello della voce “Scopri le altre offerte“.

Iliad Giga 40 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere e 40 GB di traffico dati fino a 4G a 4,99 euro al mese.

Iliad Giga 50 è disponibile tramite questo indirizzo web.

