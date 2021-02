Capita che ci si innamori delle cose più strane, capita che ci si innamori anche di una emoji. Sì, di una “faccina”. Del resto ormai sono onnipresenti nel nostro quotidiano: messaggistica istantanea, social, mail persino immagini di vita reale, oggi, contengono una o più emoji, e qualcuno potrebbe non averne abbastanza al punto da volerle anche come sfondo.

Come creare uno sfondo da una emoji

Per questo un ingegnere informatico e un programmatore hanno creato un sito molto essenziale, con pochi fronzoli, che consente di impacchettarsi uno sfondo con l’emoji o le emoji preferite. Il risultato finale ce lo si può cucire addosso come meglio si crede poiché le opzioni di personalizzazione sono parecchie: si parte dalla scelta e dalla disposizione delle emoji, passando per il colore di base che può essere a tinta unica, a gradiente oppure monocromatico, per finire con la densità delle faccine e la dimensione dello sfondo.

Le emoji sono coerenti a quelle incluse nel sistema operativo da cui si accede al sito, per cui un dispositivo Apple darà vita ad un risultato diverso da quello che si ottiene accedendo da un Android. Il sito, emoji.supply, è privo di pubblicità e davvero leggero da aprire: vi invitiamo a dargli un’occhiata.