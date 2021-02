Da oggi Audible entra a far parte del programma Waze Audio Player, consentendo agli utenti di ascoltare durante gli spostamenti in auto i tantissimi contenuti presenti nella piattaforma. Il principale creatore e fornitore di narrativa audio premium collaborerà quindi con Waze per offrire il libro perfetto per ogni viaggio.

Waze Audio Player accoglie Audible

Waze annuncia che Audible entra da oggi a far parte del suo programma Audio Player. Tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento Audible possono dunque avere accesso agli oltre 600.000 contenuti originali, audiolibri, podcast e non solo. Particolarmente soddisfatti sia Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze (“Audible è un brand così amato con un catalogo vastissimo di contenuti e siamo entusiasti di poterlo portare direttamente nelle auto dei nostri utenti“), sia Derek Murphy, VP Business Development di Audible (“Siamo lieti di poter offrire ai nostri membri in tutto il mondo un nuovo modo per accedere ad Audible“).

Per riprodurre i contenuti sarà sufficiente aprire l’app di navigazione e toccare l’icona della nota musicale, selezionando poi Audible come lettore audio (come mostrato qui sopra); naturalmente sarà possibile continuare a usufruire delle indicazioni di Waze durante l’ascolto. L’integrazione del servizio arriva a pochi mesi di distanza da quella di Amazon Music.

