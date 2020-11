Waze annuncia oggi l’integrazione di Amazon Music come servizio streaming di musica di Waze Audio Player. L’app di navigazione, una delle più popolari, accoglie dunque un nuovo modo di ascoltare la musica in viaggio.

Amazon Music fa capolino tra i servizi musicali di Waze Audio Player

L’Audio Player di Waze offre agli utenti dell’app per Android un metodo semplice e immediato per ascoltare musica, podcast, notizie, audiolibri e non solo, il tutto senza interrompere la normale navigazione. L’integrazione di Amazon Music attraverso il Waze Audio Kit permette agli utenti Prime di accedere a due milioni di canzoni selezionate e più di mille playlist e stazioni radio senza costi aggiuntivi (Music Unlimited si spinge oltre i 60 milioni di brani al costo di 9,99 euro al mese).

“Da quando abbiamo presentato Waze Audio Player nell’ottobre 2018, gli utenti di Waze hanno percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti dei servizi di streaming attraverso il nostro Audio Player”, ha dichiarato Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze. “Siamo davvero entusiasti di accogliere Amazon Music nella famiglia Audio Player, offrendo agli automobilisti l’accesso alla loro musica preferita e alle loro playlist e rendere così il loro tempo in auto il più piacevole possibile”.

Per ascoltare la musica tramite Amazon Music è sufficiente toccare l’icona della nota musicale all’interno di Waze e selezionare Amazon Music come lettore audio. Gli utenti riceveranno le indicazioni di guida anche all’interno dell’app Amazon, in modo da non dover mai perdere la concentrazione al volante per passare da un’app all’altra.

