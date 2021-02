È stata annunciata solo ieri la versione globale di Xiaomi Mi 11 5G, il nuovo flagship del colosso cinese, ed è già tempo di sostenere i primi esami, in attesa della recensione completa che vi proporremo nei prossimi giorni.

Il durability test

Ogni smartphone che si rispetti deve passare per le mani di JerryRigEverything, lo YouTuber noto per il suo durability test che testa la resistenza degli smartphone all’uso di tutti i giorni (o quasi). Ecco dunque che anche Xiaomi Mi 11 5G ha affrontato le consuete prove, confermando l’utilizzo di un vetro standard a protezione dello schermo. anche il lettore di impronte integrato nel display sopravvive ai maltrattamenti, anche se con parecchi graffi perde qualche colpo.

L’intero frame è in metallo, che garantisce una buona resistenza strutturale pur essendo più propenso a raccogliere graffi e piccole ammaccature nel tempo mentre la cover posteriore, con una piacevole finitura satinata in grado di creare bellissimi effetti di luce, non si riga e non rattiene le ditate.

Restano da superare il test del fuoco sul display AMOLED (conoscete già come andrà a finire) e il bend test, che in passato aveva creato non pochi grattacapi ad alcuni smartphone Xiaomi. Vi lasciamo al video completo per non rovinarvi la sorpresa, in attesa del prossimo video nel quale Zack Nelson procederà a disassemblare completamente lo smartphone, per mostrarci la ricarica wireless, la doppia batteria, e la tantissima tecnologia alloggiata al suo interno.