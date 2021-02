OnePlus 9 Pro, che dovrebbe essere presentato tra qualche settimana, potrebbe finalmente colmare una delle principali lacune degli smartphone del produttore cinese. Le immagini di un prototipo, messe in rete dallo YouTuber Dave2D, mostrano la presenza dell’iconico marchio Hasselblad sulla fotocamera posteriore.

Dopo Leica con Huawei e Carl Zeiss con Nokia, un altro colosso della fotografia collabora con un produttore di smartphone per migliorare la qualità fotografica, caratteristica sempre più importante nell’industria della telefonia mobile.

Per Hasselblad in realtà non si tratta di un debutto assoluto visto che in passato aveva collaborato con Motorola per la realizzazione di Moto Z3, ma i risultati non erano sicuramente stati all’altezza delle aspettative.

Nel video scopriamo la particolare disposizione dei quattro sensori posteriori, dei quali non sono al momento noti i dettagli tecnici, con due grandi lenti disposte verticalmente e due più piccole nella parte inferiore. A completare la dotazione vediamo un flash a due tonalità e quello che sembra essere un sistema di messa a fuoco laser.

L’interfaccia della fotocamera mostra anche una funzione Tilt-Shift che fa pensare alla possibilità di movimento di alcune lenti per creare immagini prive di distorsione, una funzione che sarebbe sicuramente molto apprezzata.

Il prototipo di OnePlus 9 Pro mostra uno schermo curvo ai lati e un frame con un taglio particolare in corrispondenza dello slider delle notifiche, una novità rispetto al design dei modelli precedenti. Sembra che il frame sia più sottile della media, con il vetro posteriore maggiormente curvato per una migliore ergonomia.

Mancano dettagli anche sul processore, visto che l’apposita schermata informativa mostra solo la presenza di 11 GB di RAM (che saranno in realtà 12 GB) e 256 GB di memoria interna, senza fornire informazioni sulla fotocamera o altri componenti interni.

I prodotti Hasselblad sono notoriamente molto costosi per cui la domanda che si fanno i fan di OnePlus in queste ore è: “La collaborazione porterà a un ulteriore aumento dei prezzi, già salito rispetto alle origini?”. Pete Lau, CEO e fondatore, aveva confermato grandi investimenti per il nuovo flagship, e a quando pre le aspettative non saranno disattese.

Scopriremo presto quale sarà il prezzo per ottenere l’atteso miglioramento in campo fotografico. Fateci sapere le vostre impressioni in merito nel box dei commenti.