In queste ore Xiaomi ci offre la sua personale visione di come dovrebbe essere lo smartphone del futuro. Con un breve video, infatti, il colosso cinese svela il concept di uno smartphone caratterizzato dalla completa assenza di porte e tasti fisici.

Niente porte o tasti fisici

Come si può vedere dal video sottostante condiviso su Twitter, il dispositivo a marchio Xiaomi presenta un display edge-to-edge curvo su tutti e quattro i lati. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il display del dispositivo raggiunge una curva di 88 gradi su tutti e quattro i lati dello smartphone, di fatto senza lasciare posto alle cornici. L’azienda sottolinea l’estrema difficoltà nel realizzare un particolare vetro di questo genere con una curvatura così estrema, senza nascondere i numerosissimi tentativi e i fallimenti per riuscire a raggiungere il risultato sperato. Il dispositivo è nato grazie alle tecnologie sviluppate e protette da ben 46 brevetti che servono per dare vita ad un prodotto in cui la telecamera sotto il display, la ricarica wireless, la eSIM e i sensori touch, comunicano all’unisono e in armonia.

Il video mostra come il display laterale possa essere utilizzato per mostrare alcune porzioni della UI.

Come take a closer look at our first #QuadCurvedWaterfallDisplay concept smartphone, and witness the revolution in glass screen manufacturing and bonding. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/cMFKm6LbiM — Xiaomi (@Xiaomi) February 5, 2021

Per quanto il concept di Xiaomi sembri essere fattibile già al giorno d’oggi, in realtà implica alcune particolari tecnologie che ancora oggi non sono pronte al 100% per motivi differenti. Prima di tutto la fotocamera sotto il display: lo smartphone mostrato dall’azienda ne fa evidentemente uso ma, come abbiamo visto qualche tempo fa con la scarsa qualità fotografica di ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone al mondo con fotocamera nel display, la tecnologia non è ancora pronta a garantire lo stesso livello di qualità di un sensore standard. Secondo: la eSIM. Sebbene alcuni smartphone già adesso permettono di utilizzare la eSIM, non tutti gli operatori mobile sono pronti ad abbracciare questa tecnologia.

Allo stato attuale il concept di Xiaomi è solo un esercizio stilistico utile per dimostrare quanto la compagnia sia pronta ed in grado di sperimentare e spingersi oltre i propri limiti, e non vediamo l’ora che un dispositivo di questo genere sia pronto per essere commercializzato.

Cosa ne pensate di questo device? Acquistereste mai un dispositivo senza porte e tasti fisici? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.