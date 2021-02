Lunedì 8 febbraio si terrà l’evento nel corso del quale sarà presentata la versione globale di Xiaomi Mi 11 5G, il top di gamma annunciato a fine dicembre in Cina. Nel corso dell’evento saranno presentati almeno altri due prodotti, come ha lasciato intendere in queste ore la stessa Xiaomi.

Da 91Mobiles arriva una succosa anticipazione che annuncia quali saranno i due prodotti destinati al mercato europeo. Si parte da Xiaomi Mi QLED 4K TV da 75 pollici, alla quale si affiancherà una edizione speciale di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, in versione speciale.

Xiaomi Mi QLED 4K TV 75″

Dopo i modelli “base” della serie Mi TV 4S, ecco arrivare un modello di fascia alta, caratterizzato dalla presenza di un pannello Quantum-dot LED con supporto HDR10+, angolo di visione di 178 gradi, e cornici sottilissime, tanto che il rapporto screen-to-body raggiunge il 97%.

Strepitoso anche il dato relativo allo spessore, appena 5,9 millimetri. Pur avendo un pannello 4K la TV è già pronta per riprodurre contenuti in 8K di prossima generazione. La nuova smart TV può contare su una CPU Amlogic quad core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, connettività Bluetooth, WiFi dual band, USB, HDMI, Ethernet e S/PDIF. Non mancheranno il supporto a Google Assistant e due speaker da 8 watt.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Il nuovo monopattino elettrico Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, che dovrebbe riprendere la livrea del team campione del mondo, offrirà un’autonomia di 45 km grazie a una batteria da 12.400 mAh, che si ricaricherà in circa 8 ore. Sono presenti un doppio sistema di frenata, schermo LCD con velocità, stato delle luci e altre informazioni, motore da 300 watt che permetterà di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h.

Non proprio contenuto il peso di 14,2 Kg, ma il design pieghevole dovrebbe comunque agevolare il trasporto.

Probabili prezzi

Dopo l’anticipazione secondo cui i prezzi europei di Xiaomi Mi 11 5G dovrebbero partire da 799 euro, ecco anche i prezzi degli altri due prodotti presentati.

Xiaomi Mi QLED 4K TV sarà in vendita a 1.200 euro mentre per Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 il prezzo sarà compreso tra i 700 e gli 800 euro, con le inevitabili variazioni dovute alle diverse tassazioni. L’appuntamento è dunque fissato per l’8 febbraio con la presentazione di Xiaomi Mi 11 5G e dei suoi due compagni.