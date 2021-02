Samsung rappresenta oggi una delle aziende più attente a garantire aggiornamenti di sicurezza costanti e tempestivi, rilasciando in tal senso update per i suoi dispositivi, a secondo dell’età del prodotto, con una frequenza mensile oppure trimestrale fino al giorno in cui il supporto termina. Ebbene, questo momento è arrivato per alcuni tablet e smartphone.

Samsung termina il supporto per quattro suoi dispositivi

Samsung ha quindi rivisto l’elenco di dispositivi per i quali sono previsti aggiornamenti di sicurezza con alcune modifiche: come già anticipato, il supporto termina ad aggiornamenti di sicurezza per Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017, in quanto si tratta di dispositivi, peraltro non di fascia alta, che sono stati presentati più di 3 anni fa. Inoltre, tra le altre modifiche, vi è il passaggio di Galaxy A8 2018 da aggiornamenti mensili ad aggiornamenti e il passaggio di Galaxy A8s a “altre patch regolari”.

Occorre segnalare che il sito ufficiale di Samsung indica come dispositivo non supportato anche Samsung Galaxy Fold 5G, ma è chiaro che in questo caso si tratta di un errore di battitura, visto che tale dispositivo è stato presentato solo nel 2019 e soltanto recentemente è stato raggiunto da una major release, cioè l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11.