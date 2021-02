Niagara Launcher esce dalla beta e dopo quattro anni di sviluppo e due di test è disponibile al download in versione 1.0.0: si tratta di un launcher semplice, leggero e dallo stile minimal, adatto a chi vuole avere una home pulita e allo stesso tempo tutto a portata di dito.

Aggiornamento di Niagara Launcher: disponibile la versione 1.0 stabile

Niagara Launcher si aggiorna sul Google Play Store e raggiunge la versione stabile 1.0.0 dopo due anni di test. L’app è stata realizzata da due sviluppatori XDA e mette a disposizione l’intera lista di applicazioni in un elenco nella schermata principale, che unisce aspetto minimale e completezza. Il launcher dà l’accesso a tutte le app installate grazie a una barra di scorrimento laterale con ordine alfabetico, personalizzabile con quelle più utilizzate.

Grazie a una funzionalità adattiva, in cima all’elenco compaiono le applicazioni più giuste per il momento, in base alle ultime notifiche ricevute, agli eventi del calendario e non solo. Permette di rispondere rapidamente ai messaggi con un solo tocco e di avere accesso a un widget specifico per i contenuti multimediali, che viene visualizzato nella parte superiore dell’elenco.

Niagara Launcher non si dimentica della personalizzazione: è compatibile con i pacchetti di icone e permette di modificare vari elementi e colori della home screen. Il tutto senza pubblicità, anche se per le funzionalità complete è richiesta la licenza Pro (ad abbonamento o a vita).

Previous Next Fullscreen

Come scaricare e aggiornare Niagara Launcher 1.0.0

Niagara Launcher è disponibile al download sul Google Play Store nella versione stabile 1.0.0: l’app è gratuita, ma per avere tutte le funzionalità a disposizione è necessario acquistare la licenza Pro, attualmente in offerta a 4 euro (licenza annuale). È richiesto uno smartphone con almeno Android 5.0 Lollipop.

Potrebbe interessarti: 5 nuove App Android che meritano di essere scaricate