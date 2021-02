Dal lancio di Xiaomi Mi 11, il primo device al mondo a montare il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, non si è mai smesso di parlare dei restanti device Xiaomi attesi a completare la nuova gamma di smartphone Android.

A chi appartiene il SoC Qualcomm SM7350?

In queste ore un nuovo rumor pubblicato su Weibo ruota attorno alle specifiche tecniche di un device di fascia media che potrebbe fare riferimento all’atteso Redmi K40 o ad un device della famiglia Xiaomi Mi 11. Le informazioni pubblicate in rete puntano alla presenza di un inedito processore Qualcomm SM7350 – che si tratti di Qualcomm Snapdragon 775G? – scovato per la prima volta anche all’interno del codice della MIUI di Xiaomi Mi 11.

Questo terminale munito di Snapdragon 775G si posizionerebbe nella fascia media e farebbe affidamento ad un SoC basato su core Cortex-A78, processo produttivo a 5 nm, supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5, UFS 3.1 e display a 120 Hz. Il rumor indica che il SoC sarebbe già in fase di test su un prototipo della compagnia e dovrebbe raggiungere 530.000 punti in un ipotetico test su AnTuTu.

Xiaomi Mi 11 e non solo all’orizzonte

Il lancio di Xiaomi Mi 11 può essere visto come un mero antipasto per Xiaomi che, secondo gli ultimi rumor, si appresta a presentare almeno altri due smartphone all’interno della nuova famiglia di top di gamma. Infatti, dopo gli ultimi rumor che danno Xiaomi Mi 11 Lite ormai prossimo al lancio globale, emergono nuove informazioni ulteriori dettagli su Xiaomi Mi 11 Lite e su un terminale ancora più prestante di Xiaomi Mi 11 Pro. Andando con ordine, il leaker Digital Chat Station è convinto che la compagnia cinese abbia in programma il successore diretto di Xiaomi Mi 10 Ultra, terminale Android top di gamma dell’anno scorso.

Dalle informazioni condivise su Weibo, pare che questo terminale Xiaomi monti un pannello a risoluzione 2K a 120 Hz con fotocamera punch hole centrale, una batteria molto capiente e supporto alle ricarica rapida wireless da 67 W. Lo smartphone sarebbe basato sul processore Qualcomm Snapdragon 888.

Tornando a parlare di Xiaomi Mi 11 Lite, le ultime informazioni indicano che l’atteso device di Xiaomi possa montare un display OLED con fotocamera punch hole in alto a sinistra, una fotocamera principale da 64 MP, sensore telescopico da 5x ed il processore Qualcomm SM7350 – sì, lo stesso che abbiamo visto qualche riga più su.

Non è ancora chiaro quando il terminale verrà presentato, ma ci si aspetta qualche novità già dai prossimi giorni.