Samsung la prossima settimana ha in programma il lancio della serie Samsung Galaxy S21 ma nei progetti del colosso coreano vi sono anche altri device e tra questi rientra il Samsung Galaxy A72 5G.

Si tratta del successore di uno smartphone molto apprezzato come il Samsung Galaxy A71 e che nelle scorse ore è stato protagonista di una nuova apparizione in Rete che ci permette di scoprire quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il design di Samsung Galaxy A72 5G

Ci riferiamo a delle immagini e un video che ci mostrano un dummy in alluminio di Samsung Galaxy A72, stando ai quali il device dovrebbe poter contare su un modulo fotografico posteriore composto da almeno 4 sensori (sono visibili addirittura cinque fori ma uno potrebbe essere usato per il flash).

Per quanto riguarda il presunto design di Samsung Galaxy A72, queste immagini ci suggeriscono che potrebbe essere simile a quello adottato per Samsung Galaxy S20, caratterizzato dagli angoli un po’ arrotondati, confermando quanto già emerso lo scorso mese.

I tasti per il controllo del volume e il pulsante di accensione si trovano sulla parte destra del telefono mentre il lato sinistro è vuoto e in basso dovrebbero trovare posto un ingresso jack audio da 3,5 mm, un foro per il microfono, una porta USB Type-C e la griglia per l’altoparlante.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando il colosso coreano potrebbe lanciare ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media ma, stando anche a quella che è la tempistica solitamente seguita dall’azienda, l’attesa non dovrebbe protrarsi molto a lungo.

Sarà interessante scoprire il prezzo di partenza di Samsung Galaxy A72 5G, in quanto la fascia media si è fatta decisamente più competitiva e lo smartphone potrebbe avere non poche difficoltà a ritagliarsi un proprio spazio se verrà proposto ad una cifra che si aggira intorno ai 500 euro, andando a competere con i modelli di fascia alta del 2020.