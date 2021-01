Con l’avvento degli smartphone e delle ormai innumerevoli applicazioni che consentono di effettuare chiamate e videochiamate sfruttando la connessione dati, le videochiamate effettuate tramite telefoni UMTS sono cadute in disuso, avendo tra l’altro tariffazioni al minuto con costi che, seppur contenuti ma neanche troppo, risultano comunque sprecati avendo la possibilità di avere gratuitamente lo stesso servizio, sfruttando la rete dati. Oggi, la totalità delle videochiamate è infatti gestita dai vari servizi di messaggistica, tra cui Whatsapp, Telegram, Skype e tantissimi altri.

Vodafone spegne il servizio di videochiamate tramite UMTS

Visto l’avvicinarsi della data in cui sarà eseguito lo shutdown della vecchia rete 3G, la compagnia telefonica inglese Vodafone sta avvisando tutti i suoi clienti italiani che a partire dal 15 Febbraio non sarà più possibile effettuare videochiamate tramite il servizio UMTS, vale a dire attraverso i dispositivi noti come videofonini.

Il messaggio in questione è il seguente ed avvisa appunto il cliente dell’imminente shutdown: “Gentile cliente ti informiamo che il servizio di videotelefonia che permette di effettuare e ricevere chiamate da videotelefoni UMTS con tariffazione al minuto non sara’ pi? utilizzabile dal 15 febbraio 2021. Potrai continuare ad effettuare videochiamate utilizzando il traffico dati tramite le tue app preferite (ad esempio WhatsApp, Zoom, Skype, Microsoft Teams)”

Vodafone avrebbe dovuto eseguire lo spegnimento delle antenne 3G già nel corso del mese di dicembre, ma ha subito notevoli ritardi che l’hanno portata a posticipare l’operazione di shutdown, che come detto avrà fine entro il prossimo 28 Febbraio.

Naturalmente, la chiusura del servizio UMTS non impedirà agli utenti di eseguire videochiamate tramite una qualsiasi tra le app disponibili su smartphone Android e iOS, mentre per quanto riguarda telefoni più datati che non supportano le nuove bande per la connessione alla rete, questi potrebbero presentare dei problemi anche per quanto riguarda chiamate e messaggistica SMS, ma Vodafone ha già provveduto ad avvisare alcune settimane fa la clientela interessata, attraverso un messaggio.