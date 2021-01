Dopo l’iniziale roadmap per quanto riguarda la riduzione della rete 3G Vodafone inizialmente indicata per lo scorso novembre e poi rinviata di qualche mese, a partire da oggi, 25 gennaio 2021, parte effettivamente la riduzione delle risorse di rete per la tecnologia 3G di Vodafone. Insomma, da quest’oggi, l’operatore rosso inizia quel processo che porterà allo spegnimento delle antenne 3G al fine di potenziare quelle 4G, che potranno così sfruttare le frequenze ormai non più utilizzate per potenziare invece quelle ancora in uso.

Addio al 3G entro il 28 febbraio 2021

Infatti, come si legge dal comunicato ufficiale rilasciato su Vodafone Informa, “Vodafone intende potenziare la rete 4G attraverso una progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G a partire da gennaio 2021, fino a completarne la dismissione entro il 28 febbraio 2021“. Quindi, entro la fine del mese di febbraio, la totalità delle torri 3G di Vodafone verranno gradualmente spente e le frequenze liberate saranno invece sfruttate per potenziare quelle del 4G, come investimento sull’evoluzione della GigaNetwork dell’operatore telefonico.

Cosa cambia nella vita di tutti i giorni? Tutti i dispositivi potranno continuare ad utilizzare senza alcun tipo di complicazioni tutti i servizi offerti su rete 2G e 4G, mentre chi ancora fa affidamento al 3G potrebbe iniziare ad osservare rallentamenti della navigazione su Internet ma non per quanto riguarda l’invio di SMS o per le chiamate.

