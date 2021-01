Il team di Samsung in queste settimane è particolarmente impegnato nel lavoro di aggiornamento dei vari moduli di Good Lock e nelle ultime ore altri due hanno ricevuto il rinnovamento grafico del 2021: stiamo parlando di SoundAssistant e LockStar.

Le novità di SoundAssistant

Iniziando da SoundAssistant, con la nuova versione viene introdotta la feature “Media Manner Mode”, ossia una modalità che silenzia i suoni multimediali quando lo smartphone è impostato sulla vibrazione o su silenzioso (si tratta di una soluzione che risulterà utile per gli utenti che hanno bisogno di assicurarsi che il proprio telefono rimanga in silenzio durante una riunione o a scuola).

Una seconda novità è rappresentata dalla feature Metronomo, ossia una soluzione che consente agli utenti di sincronizzare manualmente il suono con gli auricolari (funzionalità molto utile nel caso di auricolari particolarmente economici, con i quali è frequente che, a causa della scarsa latenza, non vi sia una sincronizzazione perfetta dell’audio con le immagini).

Lo scorso anno il modulo SoundAssistant si è arricchito della possibilità di creare un tema per il pannello del volume, feature non supportata con la prima versione dell’interfaccia Samsung One UI 3.

Ora le funzionalità torna ad essere disponibile e può contare su qualche modifica grafica, per meglio adattarsi alla nuova UI. Infine, gli utenti potranno anche contare sulla possibilità di spostare l’interfaccia del volume sul lato sinistro dello schermo (utile per chi è mancino).

Le novità del modulo LockStar di Good Lock

Finalmente Samsung One UI 3 supporta il modulo LockStar, soluzione studiata per consentire agli utenti di modificare completamente la schermata di blocco, spostando e cambiando ogni elemento dell’interfaccia utente.

Ci sono poche modifiche oltre alla nuova icona, come la possibilità di cambiare il layout per la schermata di blocco orizzontale e la possibilità di posizionare verticalmente e orizzontalmente le scorciatoie della schermata di blocco.

Questi aggiornamenti dovrebbero essere disponibili sul Galaxy Store ma possono essere scaricati da APK Mirror: SoundAssistant e LockStar.