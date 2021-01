Samsung Good Lock è senza dubbio una soluzione molto apprezzata dai possessori degli smartphone del colosso coreano, che nei giorni scorsi ha rilasciato un nuovo update che porta con sé, tra le altre cose, il supporto ad Android 11 e One UI 3.0.

Tra i moduli più amati dagli utenti troviamo anche NavStar, che nelle scorse ore si è aggiornato con diverse interessanti novità, come delle nuove impostazioni per le gesture e un selettore dei colori per i gesti:

Gli utenti potranno anche regolare la larghezza della barra dei gesti, riducendola alla dimensione del pulsante Home standard di Android o estendendola per assomigliare a quella di iOS.

Con la nuova versione arriva anche la possibilità di impostare la trasparenza della barra di navigazione, così da vedere soltanto il suggerimento (immagine sotto a destra) e potere usufruire di una visualizzazione a schermo intero:

Il modulo NavStar 2021 dovrebbe essere già disponibile sul Samsung Galaxy Store ma può comunque essere scaricato da APK Mirror (seguendo questo link).

Altri moduli di Samsung Good Lock si aggiornano

E sempre a proposito di Samsung Good Lock, ci sono novità anche per quanto riguarda i moduli Theme Park e Wonderland.

Iniziando da Theme Park, si tratta di una soluzione che consente agli utenti di creare i propri temi per One UI e con la nuova versione vengono introdotte più opzioni tra cui scegliere (per esempio, attraverso un cerchio tratteggiato accanto ad alcuni elementi è possibile personalizzare il loro colore).

Potete scaricare la nuova versione di Theme Park (ossia la v1.0.08.2) da APK Mirror seguendo questo link.

Per quanto riguarda Wonderland, infine, con la nuova versione il modulo si adatta al design del 2021 con una rinnovata icona ed alcuni ulteriori effetti (con la possibilità di sceglierne uno per ogni livello).

Potete scaricare la nuova versione di Wonderland (ossia la v1.1.07) da APK Mirror seguendo questo link.