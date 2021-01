“Non consiglio più OnePlus“. È con questa forte affermazione che uno sviluppatore della famosa e popolarissima Gcam, l’app che di fatto rappresenta il miglior porting della fotocamera Google per milioni di device Android, sottolinea il suo più totale dissenso verso la famosa compagnia cinese.

Gcam su OnePlus non va come dovrebbe

Infatti, leggendo il lungo post pubblicato sul sito, lo sviluppatore denuncia come di fatto la compagnia pur schierandosi sempre dalla parte della community e abbracciando lo spirito del modding, in realtà faccia di tutto per mettere i bastoni fra le ruote agli sviluppatori che cercano di accedere alla fotocamera degli smartphone OnePlus.

Dall’arrivo di Android 11, OnePlus blocca ogni strada percorribile utilizzata dagli sviluppatori per bypassare i requisiti root per accedere alle fotocamere, di fatto costringendo gli utenti ad utilizzare solo l’applicazione Fotocamera proprietaria. Il problema più importante, a detta dello sviluppatore, è che non è possibile utilizzare il sensore da 48 MP degli smartphone OnePlus, di fatto costringendo gli sviluppatori a sfruttare solo quello da 12 MP.

“Non riesco a pensare a nessun buon motivo per impedire ad app di terze parti di utilizzare la piena risoluzione se il sensore lo supporta e la fotocamera standard può usarlo“, si legge nel post di denuncia, ed effettivamente la fotografia soprastante mostra le enormi differenza tra l’utilizzo del sensore Sony IMX586 da 48 MP di ASUS ZenFone 6 (lo stesso presente su OnePlus 7/7T, 8/8T) e quello da 12 MP della serie Nord.

La feroce opposizione alle app fotocamera di terze parti di cui parla lo sviluppatore sembrano essere incomprensibili, soprattutto per i tanti utenti che acquistano smartphone OnePlus per la rinomata apertura che i device cinesi hanno verso la community del modding e delle custom ROM.

Cosa ne pensate di queste accuse? Secondo voi ha ragione lo sviluppatore a lamentarsi di questo comportamento? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.