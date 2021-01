A poche settimane dall’aggiornamento dell’interfaccia, arrivato in concomitanza con la versione 6.0, l’app Xiaomi Home si aggiorna nuovamente, introducendo la tanto attesa modalità scura.

L’applicazione, che permette la gestione dei dispositivi dell’ecosistema IoT di Xiaomi, adatta il tema a quello del sistema, non permettendo al momento di scegliere tra il classico tema chiaro e quello scuro, a meno di non fare ricorso a versioni modificate dell’applicazione.

Il tema viene applicato alle schermate principali dell’applicazione, incluse le impostazioni, ma entrando nel dettaglio dei singoli dispositivi connessi permane il classico tema chiaro. È possibile che con un prossimo aggiornamento venga corretta questa situazione, per garantire un’interfaccia più omogenea.

La versione 6.1.601 di Xiaomi Home, che introduce la modalità scura, è fase di roll out sul Play Store anche se potrebbe impiegare qualche giorno per essere visibile da chiunque. Potete verificare la disponibilità per il vostro dispositivo utilizzando il badge a fine articolo o provare a scaricare il file di installazione da APKMirror.

Trattandosi di un pacchetto composto da più file, è necessario installare APKMirror Installer sul vostro smartphone, al fine di poter caricare sul vostro sistema la versione più aggiornata. In ogni caso l’installazione precedente non verrà rimossa, quindi manterrete tutte le connessioni con i dispositivi di casa, che sono memorizzati nel vostro account Xiaomi e possono essere recuperati anche in caso di reinstallazione del sistema.