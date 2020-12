L’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue i dispositivi Xiaomi è ben presente non solo nel mondo mobile, ma anche nel grande universo di dispositivi per la smart home e la domotica, a partire dalle lampadine smart della compagnia cinese. Questi prodotti (e tanti altri) vengono controllati in tutte le loro funzioni dall’applicazione Xiaomi Mi Home la quale, in queste ore, si aggiorna alla versione 6.0.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi Home

La versione 6.0 di Xiaomi Mi Home cambia prima di tutto a livello della UI, la cui interfaccia vede adesso l’arrivo di un design più snello, pulito, minimal, con toggle e testi più visibili e facili da gestire. Cambia anche la palette colore che, rispetto alla precedente versione, adesso limita la sfumatura verde acqua solo ad alcuni elementi della UI.

Oltre alla UI, però, il team di sviluppo di Xiaomi ha lavorato anche all’aggiunta di qualche piccola miglioria funzionale, tra cui:

accesso all’area “Messaggi” tramite l’icona a forma di campana e non più attraverso il pannello del profilo;

migliora la gestione delle stanze con l’arrivo di un piccolo pop-up invece di un pannello full screen. L’aggiunta è pensata per velocizzare il controllo dei dispositivi presenti in una stanza;

la sezione “Log” è stata spostata in un tab in alto.

Infine, come ultima nota, sembra che l’azienda abbia cambiato il branding dell’app da Xiaomi Mi Home a Xiaomi Home, o almeno questo è quello che traspare dalla pagina di download sul Play Store.

Come aggiornare Xiaomi Mi Home

La versione 6.0 dell’applicazione Xiaomi Mi Home è attualmente in propagazione sul Play Store di Google tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, però, potete installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.