Nell’ottobre del 2019 con Google Pixel 4 il colosso di Mountain View ha introdotto Social Share, una comoda funzione che consente agli utenti di condividere rapidamente l’ultima foto o l’ultimo video su un’altra app, come ad esempio WhatsApp ma, a quanto pare, nelle scorse ore proprio quest’ultima ha deciso di rimuovere il supporto a tale feature.

Con l’update rilasciato dal team di WhatsApp nei giorni scorsi, infatti, gli sviluppatori del popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma hanno rimosso il supporto a Social Share in Google Fotocamera.

Ricordiamo che, dopo aver scattato una foto in Google Fotocamera, appare rapidamente come un’anteprima nell’angolo in basso a destra e scorrendo verso l’alto su quel cerchio si visualizza una colonna di icone e, una volta toccate, si avvia il processo di condivisione.

In quel menu possono essere visualizzate fino a tre applicazioni selezionate dall’utente e ciò avviene attraverso un elenco nelle impostazioni di Google Fotocamera per attivare o disattivare le app di condivisione desiderate.

WhatsApp scompare da Social Share

Ebbene, con la versione 2.21.1.13 di WhatsApp per Android, rilasciata nei giorni scorsi, la popolare applicazione di messaggistica istantanea scompare completamente da Social Share (non è più disponibile né dal popup né dall’elenco delle preferenze) e ciò pare avvenire sia su Google Pixel 4a che su Pixel 5 con la versione 8.1 di Google Fotocamera.

Non sembra che si tratti di un problema di Google Fotocamera, in quanto l’applicazione non è stata aggiornata di recente dal colosso di Mountain View mentre la responsabile del problema dovrebbe essere proprio l’ultima release di WhatsApp (l’ultima versione stabile dell’app di dicembre continua a supportare la feature di condivisione rapida).

Resta da capire se si tratti soltanto di un bug (che potrebbe pertanto essere presto risolto con un futuro update) oppure di una rimozione appositamente voluta dal team di WhatsApp. Ci auguriamo di saperne presto di più.

Se desiderate installare versioni precedenti di WhatsApp per Android, potete trovarle su APK Mirror.