Sono appena iniziate le vendite della serie Samsung Galaxy S21, presentata dal produttore asiatico solamente una settimana fa, e arrivano già i primi sconti, decisamente interessanti. A proporli è la nota catena di elettronica MediaWorld, che sconta l’intera gamma di prodotti, con numerose varianti di colore e memoria.

Per essere trascorse solo 24 ore dall’avvio della commercializzazione gli sconti sono già buoni, si va dai 50 euro per Samsung Galaxy S21 ai 70/80 euro per Samsung Galaxy S21 Ultra, passando per i 60 euro di sconto per Samsung Galaxy S21+. Tagli già interessanti che potrebbero aiutare gli indecisi ad acquistare fin da subito i nuovi prodotti, soprattutto dopo aver visto la nostra recensione del modello “base”.

Come dicevamo sono in promozione entrambe le versioni di tutti e tre gli smartphone, con 128 GB o 256 GB di memoria interna, con diverse colorazioni per ciascuno di essi. È scontata anche la versione da 512 GB di Samsung Galaxy S21 Ultra, per la quale il ribasso tocca gli 80 euro.

Su MediaWorld trovate anche una nutrita selezione di cover, originali e di terze parti, per tenere al sicuro i vostri nuovi gioielli da cadute, graffi e urti accidentali. Vediamo dunque i prezzi praticati da MediaWorld per la serie Samsung Galaxy S21.

I link che vi abbiamo proposto sono relativi a specifiche colorazioni, ma ovviamente ce ne sono molte altre tra cui scegliere. Trovate tutte le offerte MediaWorld per la serie Galaxy S21, incluse le cover disponibili, visitando il link sottostante.