Gennaio è il mese dei saldi da sempre e in tempi recenti sta coinvolgendo anche il mondo della tecnologia. Dopo Huawei, di cui vi abbiamo parlato proprio oggi anche HONOR, che da qualche settimana ha cambiato proprietà, lancia una iniziativa promozionale, HONOR Winter Sales, con forti sconti che, su alcuni prodotti, arrivano al 73%.

In offerta ci sono molti smartphone e smartphone, ma anche smartband e alcune cuffie. Il tutto con spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 39,90 euro, con reso gratuito entro 14 giorni (31 giorni per gli smartwatch della serie Magic. Ecco i prodotti in promozione suddivisi per tipologia.

Smartphone HONOR in offerta

HONOR 9A a 119,90 euro invece di 149,90 euro

HONOR 9X Lite a 159,90 euro invece di 199,90 euro

HONOR 9X Pro a 219,90 euro con HONOR Band 5 e Minispeaker in omaggio

Smartwatch e smartband HONOR in offerta

Notebook e Accessori

Potete trovare tutti i dettagli della promozione visitando la pagina dedicata agli HONOR Winter Sales sullo store ufficiale, raggiungibile al link sottostante