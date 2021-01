Google Chromecast con Google TV è il nuovo dongle lanciato qualche mese fa dal gigante di Mountain View per rendere smart tutti i TV, anche quelli meno recenti. Come si intuisce dal nome stesso, la grande differenza con i vecchi dispositivi Chromecast è la presenza di un sistema operativo completo (Android TV) che incrementa di molto le feature a disposizione per gli utenti.

Basta poco per risolvere il problema

Alcune volte, però, come viene da ormai qualche tempo indicato sia su Twitter, Reddit e anche sul forum ufficiale di Google, alcuni utenti vanno incontro ad un particolare bug che non permette loro di continuare ad utilizzare Google Chromecast con Google TV. Il messaggio di errore “data may be corrupt” comporta il mancato funzionamento sia del dongle che del telecomando in dotazione, e rappresenta di fatto un freeze completo dell’intero sistema operativo.

Fortunatamente è abbastanza semplice risolvere questo piccolo problema, ed in questo articolo vi spieghiamo come fare nel caso in cui fosse capitato anche a voi o nella remota eventualità che possa accadervi la stessa cosa. Innanzitutto è necessario mettere da parte il telecomando e invece capovolgere il piccolo dongle collegato alla TV. Nella parte posteriore bassa, infatti, è presente un piccolo tasto che, se premuto, vi permette di scorrere le due voci presenti nella schermata di errore: “Try again” e “Factory data reset“.

La prima opzione disponibile, “prova ancora”, comporta il riavvio del sistema operativo, il che potrebbe risolvere il problema. Nel caso in cui il semplice riavvio dovesse risultare inefficace, allora l’ultima possibilità è quella di portare il dongle alle impostazioni di fabbrica, di fatto eliminando tutti i dati – nessun timore, le informazioni del vostro account Google non verranno toccate, ma bisognerà nuovamente scaricare le app.

Quest’ultima soluzione corregge il bug una volta per tutte ma vi obbliga a pagare un piccolo pegno: perdere tutte le impostazioni e le app scaricate sul dongle.