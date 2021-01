Il team di DxOMark ha scelto Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (in particolare la versione animata da processore Qualcomm Snapdragon 865+) come smartphone da testare per quanto riguarda la qualità del display e vi anticipiamo che il device del colosso coreano è riuscito a conquistare i tester.

Sono 90, infatti, i punti conquistati dal device, ossia 1 in più di quelli ottenuti da Galaxy Note 20 Ultra 5G in versione con CPU Exynos 990 e che valgono il primo posto di questa speciale classifica di DxOMark.

DxOmark promuove Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Ricordiamo che tra le principali feature del display del modello di punta della gamma Galaxy Note troviamo un pannello OLED da 6,9 pollici con risoluzione 1.440 x 3.088 pixel (496 ppi), aspect ratio 19,3:9, refresh rate fino a 120 Hz e un piccolo foro in alto al centro per la fotocamera frontale. La dotazione è la medesima della variante Exynos e le lievi differenze nelle prestazioni, pertanto, sono probabilmente legate al processore.

Rispetto alla variante Exynos, il display di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G con Snapdragon 865+ produce colori più accurati nell’app della galleria e ha punteggi migliori per il movimento mentre i punteggi sono leggermente inferiori nei video a causa di alcuni piccoli difetti di visualizzazione, specialmente nelle scene con scarsa illuminazione.

Nel complesso, lo schermo di Galaxy Note 20 Ultra 5G con Snapdragon 865+ è capace di garantire livelli di luminosità ben gestiti (tranne in condizioni di scarsa illuminazione), una buona resa dei colori e un tocco fluido (tranne che nei giochi).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester troviamo la gestione dei livelli di luminosità ed i pochi artefatti nella riproduzione dei video mentre a convincere di meno sono stati il rendering dei video quando c’è molto contrasto e il funzionamento del filtro della luce blu.

Potete trovare tutti i test di DxOMark seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G