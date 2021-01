Lo scorso ottobre la popolare app di automazione Tasker ha ricevuto un aggiornamento della versione beta che ha aggiunto una nuova funzione di screening delle chiamate.

La funzionalità offre agli utenti la possibilità di bloccare le chiamate in arrivo da determinati numeri anche prima che il loro smartphone inizi a squillare. Questa feature ora è finalmente disponibile sul canale stabile.

Novità nell’app Tasker 5.11 stabile

Insieme alla nuova funzione di screening delle chiamate, l’ultimo aggiornamento della versione stabile di Tasker semplifica l’importazione di progetti, introduce una nuova azione che è possibile utilizzare per selezionare qualsiasi tipo supportato dalle variabili Profilo/Progetto/Attività in un normale flusso di attività, oltre al supporto per più variabili in un’unica azione, nuovi pannelli di impostazioni e altro ancora.

Per utilizzare la funzione di screening delle chiamate è necessario impostare Tasker come app ID chiamante e spam predefinita, quindi configurare il relativo evento per rifiutare automaticamente determinate chiamate, escluderle dal registro delle chiamate, evitare le relative notifiche e altro. A seguire un video dimostrativo che mostra la funzionalità in azione:

La nuova funzione di screening delle chiamate è disponibile solo sui dispositivi che eseguono Android 10 o versioni successive.

Come aggiornare l’app Tasker

Se Tasker è già installato sul vostro dispositivo dovreste ricevere automaticamente l’ultimo aggiornamento, tuttavia è possibile anticipare Google scaricando il relativo APK disponibile qui. Qui sotto trovate il badge per raggiungere la pagina dell’app nel Play Store.