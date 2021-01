Fra le tante novità che ha introdotto Samsung con l’annuncio della serie Samsung Galaxy S21, una delle più eclatanti è stata certamente l’arrivo del supporto alla S Pen anche per Samsung Galaxy S21 Ultra e, più in generale, su uno smartphone che non faccia parte della grande famiglia Galaxy Note.

S Pen Pro presto anche su Galaxy S21 Ultra

Se, infatti, fino ad oggi, lato mobile, l’ottimo e versatile pennino di Samsung è stato sempre considerato come la killer feature di tutti i dispositivi serie Note rilasciati dal colosso sudcoreano fino ad oggi, l’arrivo della nuova serie di device top di gamma ha rimescolato le carte in tavola di fatto disinnescando questa idea di esclusività.

Il supporto della S Pen eleva di molto la user experience degli utenti che sceglieranno Samsung Galaxy S21 Ultra, ma la vera esperienza da top di gamma si avrà solamente quando verrà rilasciata la S Pen Pro. Fortunatamente in queste ore scopriamo che il particolare pennino sarà rilasciato prossimamente nel 2021 per Galaxy S21 Ultra, e si tratta di una buona notizia visto che il supporto al modulo Bluetooth rende possibili alcune feature che la S Pen “normale” non è in grado di offrire.

Forte di questo importante cambiamento, la compagnia ha rilasciato una interessante dichiarazione in cui conferma che il supporto alla S Pen verrà aperto anche ad altre categorie di dispositivi in futuro:

Ci impegniamo a innovare nuove esperienze mobili che fluiscono in modo continuo per rendere la vita dei nostri consumatori più facile e migliore. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di espandere l’esperienza S Pen a Galaxy S21 Ultra e abbiamo in programma di espandere l’esperienza S Pen su ulteriori categorie di dispositivi in futuro. Rimaniamo impegnati a fornire la migliore esperienza mobile ai nostri consumatori e continueremo ad ascoltare attivamente e prendere in considerazione il feedback dei consumatori nelle nostre innovazioni.

S Pen su tanti altri device Samsung

Ecco, in questo breve comunicato l’azienda delinea il perimetro entro cui si muoverà nel corso dei prossimi mesi, di fatto slegando il concetto di esclusività della S Pen per la sola serie Galaxy Note per invece renderla elemento aggiuntivo per altri dispositivi.

Purtroppo non abbiamo informazioni che ci permettono di indicare in dettaglio di quali altri dispositivi si sta facendo riferimento, ma alcuni rumor indicano ad esempio che la S Pen potrebbe trovare posto anche nei nuovi dispositivi Samsung Galaxy Z Fold.

Cosa ne pensate di questa novità? Secondo voi ha fatto bene Samsung ad offrire l’utilizzo della S Pen anche su altri device o era meglio renderla esclusiva dei Galaxy Note? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.