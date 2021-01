Come previsto a fine anno, CoopVoce lancia oggi la nuova versione dell’offerta Top 30 con un costo mensile più basso rispetto al “solito”. L’operatore virtuale ne approfitta anche per proporre Voce & SMS Extra, una tariffa pensata per chi usa pochi dati, ma non si risparmia in chiamate e SMS.

Le nuove offerte CoopVoce disponibili da oggi, 14 gennaio 2021

Partiamo da CoopVoce Top 30, un’offerta che include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico Internet su rete TIM, con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La “nuova” offerta è identica a quella già proposta i mesi scorsi, ma con un costo mensile più conveniente: parliamo di 8,50 euro al mese (anziché 9).

Top 30 è attivabile fino al 10 marzo 2021, salvo proroghe o cambiamenti, sia dai nuovi che dai già clienti dell’operatore. I primi, anche con portabilità, dovranno versare un costo iniziale di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso, e una ricarica minima per poter sostenere il primo mese; ai secondi, invece, sarà richiesto un esborso di 9 euro.

CoopVoce lancia anche Voce & SMS Extra, un’offerta studiata per chi usa lo smartphone principalmente per chiamate e SMS, senza disdegnare qualche chat: inclusi infatti, oltre a chiamate illimitate e 1000 SMS, appena 100 MB di traffico, sufficienti giusto per utilizzare WhatsApp o simili (senza allegati pesanti).

Voce & SMS Extra ha un costo mensile di 4,90 euro e può essere attivata entro il 10 marzo 2021 anche online: in questo caso la spedizione e l’attivazione sono gratuite, con primo mese compreso.

