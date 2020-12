Come già accaduto per le offerte Top 50 ed Easy, CoopVoce ha deciso di lanciare la nuova versione dell’offerta Top 30 abbassando il relativo costo mensile.

Dal 14 Gennaio 2021 l’operatore virtuale Full MVNO su rete TIM, lancerà per tutti i nuovi e già clienti una nuova versione dell’offerta ricaricabile Top 30 con un nuovo costo mensile inferiore a 9 euro.

CoopVoce Top 30 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet mobile su rete TIM con velocità 4G fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

CoopVoce Top 30 a 8,50 euro al mese da gennaio 2021

La nuova offerta CoopVoce Top 30 sarà disponibile dal 14 Gennaio al 10 Marzo 2021 e prevede le stesse caratteristiche della versione precedente proposta nei mesi scorsi, ma con il nuovo costo di 8,50 euro al mese.

I nuovi clienti CoopVoce dovranno sostenere un costo iniziale pari a 10 euro che include 5 euro di traffico e non sono previsti altri costi di attivazione.

Il traffico incluso nella nuova SIM ricaricabile CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus, ma quest’ultimo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.

L’offerta CoopVoce Top 30 sarà attivabile nello stesso periodo anche dai già clienti con un costo di attivazione di 9 euro che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al costo del primo mese.

Con l’occasione ricordiamo che fino al 13 gennaio 2021 l’operatore virtuale CoopVoce propone l’offerta ricaricabile Top 50 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino in 4G al costo di 9,50 euro al mese.

