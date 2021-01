Una vera e propria rivoluzione del mondo del pallone è quella che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi grazie ad Amazon, che pare sia interessata a scendere in campo e divenire uno dei principali protagonisti di questo settore.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, infatti, Amazon avrebbe deciso di fare un’offerta per l’acquisizione dei diritti di TV di alcune delle partite di Serie A per il triennio 2021 – 2024.

Amazon prova a conquistare la Serie A

Purtroppo ancora non ci sono dettagli su cosa dobbiamo attenderci dal colosso dell’e-commerce né è chiaro quante partite potrebbe aggiudicarsi Amazon ogni settimana e per avere un’idea più precisa bisognerà attendere almeno il 26 gennaio, giorno in cui scadono i termini per presentare le offerte per aggiudicarsi i diritti TV per il prossimo triennio di Serie A.

La Lega non ha nascosto nei giorni scorsi di avere grandi aspettative dall’asta per i diritti TV relativi al prossimo triennio, da cui spera di ricavare oltre 1 miliardo di euro e Amazon potrebbe contribuire (non è ancora chiaro in quale percentuale) al raggiungimento di tale prestigioso traguardo.

Purtroppo una conferma delle ambizioni di Amazon sulla Serie A non è arrivata dal colosso statunitense che, a dire di Bloomberg, avrebbe scelto proprio l’Italia come mercato per testare un’offerta completa per lo streaming del calcio: ricordiamo, infatti, che l’azienda ha già acquistato i diritti per trasmettere nel nostro Paese le migliori 16 partite di Champions League del mercoledì sera e la finale della Supercoppa UEFA per il triennio 2021 – 2024.

In sostanza, nel caso in cui dovessero rivelarsi fondate le indiscrezioni riportate nelle scorse ore da Bloomberg, Amazon potrebbe trovarsi ad offrire in Italia un pacchetto completo per gli appassionati di calcio.

Resta da capire quali siano i progetti del colosso dell’e-commerce per quanto riguarda il possibile prezzo da pagare per guardare le partite. Gli utenti le avranno incluse nel proprio abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi (il canone attuale è di 36 euro l’anno) o ci saranno delle offerte specifiche da sottoscrivere?