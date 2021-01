Settimana giusta per acquistare un prodotto Samsung quella in cui ci troviamo, grazie a un nuovo codice sconto valido esclusivamente sullo store ufficiale del colosso asiatico, che vi permette di ottenere uno sconto extra utilizzando il codice che trovate a fine articolo.

Codice sconto sull’e-store di Samsung

La promozione prende il via oggi 12 gennaio 2021 e durerà per qualche giorno, permettendovi di risparmiare il 5% su qualsiasi acquisto effettuato. Per ottenere lo sconto è necessario applicare il voucher prima di completare il pagamento, ovviamente inserendolo nell’apposito campo.

Una volta inserito il coupon, che può essere utilizzato con un qualsiasi prodotto e senza un importo minimo, lo sconto verrà immediatamente applicato, permettendovi un risparmio pari al 5%. Potete acquistare il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S7, magari nella variante con supporto alle reti 5G, o Samsung Galaxy Watch 3 (da noi recensito qualche tempo fa), o uno dei tanti smartphone in vendita.

Ovviamente potete utilizzarlo anche per l’acquisto di smart TV, elettrodomestici, monitor e prodotti audio/video del colosso asiatico, senza limitazione alcuna. Non vi resta dunque che visitare lo store utilizzando il link sottostante e utilizzare il codice sconto WINTER5.

Store ufficiale Samsung

