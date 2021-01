Oggi HONOR ha ufficialmente lanciato in Cina il suo negozio online. HONOR Mall offre ai consumatori prodotti e servizi dell’azienda e attualmente la piattaforma è disponibile in versione Web e WeChat, mentre l’app deve ancora essere rilasciata.

La società ha inaugurato lo shop online aggiungendo un nuovo HONOR Smart Screen X1 da 75 pollici e aprendo i preordini di HONOR V40 e MagicBook 2021.

HONOR lancia ufficialmente il suo shop online in Cina

L’azienda afferma che nel nuovo HONOR Mall saranno disponibili le informazioni di prodotto, entusiasmanti attività e un servizio premuroso per la clientela.

In occasione del 7° anniversario di HONOR, un dirigente ha dichiarato che in futuro la società rilascerà prodotti di alta qualità come smartphone, notebook, tablet, dispositivi indossabili, router e dispositivi intelligenti.

HONOR sta per lanciare la sua prima gamma di flagship dopo essere diventato un marchio indipendente. L’annuncio dello smartphone HONOR V40 è programmato per il 18 gennaio e offrirà le ultime funzionalità hardware e software.

Il nuovo flagship dovrebbe poter contare su uno schermo OLED da 6,72 pollici perforato con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, al di sotto del quale ci sarebbe il lettore di impronte digitali.

Nella parte posteriore dovrebbero esserci quattro fotocamere: un sensore Sony IMX766 da 50 MP o 64 MP, un sensore ultra grandangolare e una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità.

Il cuore di HONOR V40 dovrebbe essere il chipset MediaTek Dimensity 1000+ affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1, mentre la batteria dovrebbe offrire una capacità di 4.000 mAh con ricarica rapida a 66 W e ricarica wireless a 45 W.