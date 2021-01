Se siete in vena di acquisti e volete massimizzare la vostra spesa sfruttando qualche offerta online, in queste ore eBay ha svelato due nuovi coupon da utilizzare su un grande varietà di categorie merceologiche – smartphone, smart TV, elettrodomestici e tanto altro -, validi da oggi 11 gennaio fino al prossimo 31 marzo 2021.

Coupon eBay PIT10PERTE

Partiamo con il primo coupon “PIT10PERTE“. Nel caso non abbiate mai utilizzato un coupon di eBay, basta semplicemente seguire questi passi per poter risparmiare il 10% del prezzo mostrato nel carrello.

Selezionare uno o più prodotti in vendita al link in calce al capitolo;

aggiungere uno o più prodotti nel carrello;

inserire il codice coupon “PIT10PERTE” – senza virgolette – nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento;

di effettuare il pagamento; completa il pagamento scegliendo PayPal, carta di credito o carta di debito.

Ogni utente può utilizzare il coupon per un massimo di 10 volte fino alle 23:59 del 31 marzo e ottenere uno sconto massimo pari a 50 euro.

Coupon eBay PIT10EUROFF

Per quanto riguarda il coupon “PIT10EUROFF”, invece, la modalità di acquisto non varia ma cambia il valore del coupon che in questo caso è pari a 10 euro su una spesa minima di 20 euro. Ecco i passaggi per sfruttare il coupon:

selezionare uno o più prodotti in vendita al link in calce alla news;

aggiungere uno o più prodotti nel carrello;

inserire il codice coupon “PIT10EUROFF” – senza virgolette – nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento;

di effettuare il pagamento; concludere il pagamento scegliendo PayPal, carta di credito o carta di debito.

Ogni utente può utilizzare il codice coupon per un massimo di 5 volte fino alle 23:59 del 31 marzo.

