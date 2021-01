OmniVision ha appena annunciato un nuovo sensore di immagine da 40 MP con pixel da 1,0 micron e altre caratteristiche degne di nota destinato agli smartphone di nuova generazione.

Il nuovo sensore OV40A da 1/1,7 pollici è costruito con la tecnologia OmniVision PureCel Plus S, è dotato di pixel da 1,0 micron e offre, tra l’altro, prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

OmniVision lancia un nuovo sensore con pixel da 1,0 micron

L’azienda dichiara che il sensore di immagine OV40A offre più opzioni HDR (High Dynamic Range) sia per la videografia che per la fotografia, acquisizione di video al rallentatore fino a 240 FPS e funzionalità PDAF (autofocus a rilevamento di fase).

L’OV40A è simile al sensore da 32 MP rilasciato dalla società all’inizio di questa settimana e utilizza anche un array di filtri colorati a 4 celle, inoltre è anche in grado di catturare foto da 40 MP a 30 FPS, ma attraverso il pixel binning il sensore di immagine può anche acquisire scatti da 10 MP a 120 FPS per migliorare le sue prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Sul fronte dei video il sensore OV40A supporta acquisizioni con PDAF a 60 FPS in 4K e a 240 FPS in 1080p.

In passato i sensori di immagine di OmniVision sono stati utilizzati negli smartphone di fascia medio-bassa per via dei loro costi più contenuti rispetto ai sensori Sony, ma questo nuovo sensore potrebbe essere adottato anche in alcuni modelli di fascia medio-alta o flagship a prezzi accessibili.