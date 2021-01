L’ecosistema di Apple è storicamente chiuso e anche AirPlay non fa eccezione. Il supporto è stato notevolmente assente sul sistema mobile di Google, ma uno sviluppatore è stato in grado di realizzare un’app che porta AirPlay su Android.

AirMusic supporta tutte le più recenti tecnologie di streaming e offre una perfetta compatibilità con Apple AirPlay, DLNA, SONOS, Google Cast, AllPlay, Amazon Fire TV, Denon HEOS e Roku.

Il software permette di eseguire lo streaming da qualsiasi app Android a tutti questi ricevitori contemporaneamente. Se in casa sono presenti più sistemi audio è possibile riprodurre musica ovunque.

Android 10 ha aggiunto il supporto per la registrazione dello schermo con audio interno, quindi AirMusic è in grado di estrarre un feed audio dalla cattura e inviarlo tramite uno dei protocolli di trasmissione, un ottimo metodo per portare AirPlay su Android senza root. Per i dispositivi che eseguono versioni Android precedenti è invece necessario il root.

AirMusic è disponibile sia come versione di prova che in versione Pro. La versione di prova è gratuita, ma dopo 10 minuti di riproduzione verrà aggiunto un po’ di rumore all’audio, costringendo l’utente a riavviare l’app. La versione Pro è priva di limitazioni e costa 3,99 euro. A seguire trovare il badge per individuare l’app nel Play Store di Google.