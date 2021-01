Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe essere il prossimo smartphone di punta del produttore cinese. Dopo l’ufficialità di Xiaomi Mi 11, la versione “top” del flagship potrebbe essere presentata a metà febbraio e oggi abbiamo la possibilità di sbirciare quello che dovrebbe essere il design del modulo fotografico posteriore.

Xiaomi Mi 11 Pro in una nuova immagine

In base a quanto sappiamo finora non dovrebbero essere tante le differenze tra Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro: del primo sappiamo già tutto, visto che è stato svelato a fine anno, ma per il secondo dovremo attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo possiamo dare un’occhiata all’immagine spuntata oggi, che potrebbe mostrare l’aspetto della parte posteriore del flagship, in particolare per quanto riguarda il modulo fotografico.

Frontalmente Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbero risultare praticamente identici (foro nel display per entrambi), mentre sul retro sembrano esserci grandi differenze: a “confermarlo” un produttore di cover e l’immagine che vedete qui sotto, che mostra quattro obiettivi fotografici (uno in più del Mi 11 normale).

Le indiscrezioni suggeriscono che il sensore in più possa contare su uno zoom ottico importante, una delle principali “mancanze” di Xiaomi Mi 11. Per il resto le specifiche di Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbero ricalcare quelle del modello normale, con SoC Qualcomm Snapdragon 888 e display QHD+. Per le caratteristiche complete dovremo però attendere ancora.

State aspettando il nuovo smartphone di punta di Xiaomi o preferite puntare sul prezzo sicuramente più contenuto del modello già presentato?

in copertina Xiaomi Mi 10T Pro